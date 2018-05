Rioni per le scuole, assegno da 500 euro alla scuola 'Roncalli'

I Rioni di Poggibonsi sostengono le scuole. Nuova iniziativa di solidarietà che porta la firma dell’associazione dei Rioni che, in un percorso concordato con l'Amministrazione Comunale, ha deciso di fare una donazione alle scuole. Donazione che è frutto di una raccolta fondi promossa il 16 maggio scorso dall’associazione nel corso di un Apericena che fa parte del percorso che porterà all’edizione 2018 del Pigio.

“Siamo sempre vicini alla nostra comunità. Abbiamo deciso di destinare queste risorse, annualmente, a favore dei servizi educativi e scolastici – dice l’associazione - Questa donazione peraltro si svolge anche attraverso una modalità nuova con cui intendiamo sostenere, a rotazione, tutte le scuole della nostra città”. Per fare in modo che della donazione possano annualmente beneficiare soggetti diversi il percorso concordato prevede che il destinatario dell’assegno venga designato tramite sorteggio alla presenza dei dirigenti scolastici statali e dei servizi comunali.

“Fa piacere assistere e condividere questi gesti – dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori – Una bella opportunità che vede protagonista un’associazione del territorio, che ringraziamo. Un’associazione presente e molto attiva in tanti settori, compreso quello della solidarietà e del sostegno verso attività fondamentali nella nostra comunità come la scuola”. L’estrazione, alla sua prima edizione si è svolta ieri 29 maggio presso il Palazzo Comunale alla presenza di Giuseppe D’Angelo e di Fabrizio Canocchi per l’associazione dei Rioni. Presenti Patrizia Vannini, dirigente dei servizi educativi comunali, Manuela Becattelli, dirigente dell’Istituto Comprensivo 1, Angela Contestabile, dirigente dell’Istituto Comprensivo 2, Stefania Razzi, vicepreside dell'IIS Roncalli. L’estrazione ha decretato come vincitore l’IIS Roncalli che si è aggiudicato l’assegno da 500 euro. Unanime il ringraziamento all’associazione da parte di tutte le scuole per l’opportunità offerta e che si rinnoverà per i prossimi tre anni. Per fare in modo infatti che del beneficio possano usufruire tutti, dall’estrazione saranno esclusi, anno dopo anno, coloro che hanno vinto le volte precedenti. Così in quattro anni tutti gli istituti avranno beneficiato di tale donazione da parte dei Rioni.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi