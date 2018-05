Studente fiorentino in gara per le Olimpiadi mondiali di matematica

Oggi a Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze, sono stati premiati i migliori classificati del polo di Firenze (comprensivo delle province di Firenze, Prato e Arezzo) nell’edizione 2017/2018 delle Olimpiadi della Matematica e della Fisica alla 34/a edizione.

L'A.i.f. e l'U.m.i rispettivamente Associazione degli Insegnanti di Fisica e l'Unione Matematica italiana hanno avuto dal Ministero dell'Istruzione il mandato per selezionare 5 studenti per le annuali Olimpiadi Internazionali di Fisica e Matematica.

Per questa selezione, come già accade per le olimpiadi sportive, sono previste selezioni successive: gara di istituto che generalmente si svolge a novembre di ogni anno per la Matematica e a dicembre per la Fisica. Da questa partecipazione ogni scuola aderente seleziona 5 studenti per la Fisica e alcuni di più per la matematica e per l'organizzazione di questa competizione in ogni scuola è presente un docente responsabile;

gara interprovinciale che generalmente si svolge a febbraio ed è una nuova selezione ed i selezionati partecipano alla gara nazionale. Le rispettive associazioni nominano un responsabile interprovinciale e per ciò che riguarda Firenze Maria Angela Vitali, responsabile delle provincie di Firenze Arezzo e Prato per la Fisica, mentre altri due docenti sono responsabili per la Matematica per le provincie di Firenze e Prato.

Premiato anche Bernardo Tarini, medaglia d'oro nazionale, che sarà convocato per le olimpiadi mondiali della matematica che si terranno in estate in Romania. Per la Fisica sul gradino più alto del podio Dario Papi dell'Iti di Prato, vincitore del turno interprovinciale Firenze, Prato e Arezzo, e la medaglia d'oro Lorenzo Verzichelli del liceo scientifico Castelnuovo di Firenze.

Per la Fisica in questa edizione dalla Toscana non sono arrivati finalisti, ma nella fase nazionale sono state comunque conquistate una medaglia d'argento e un bronzo. Per le olimpiadi della matematica tra i premiati, oltre all'oro Bernardo Tarini del liceo Gramsci di Firenze, anche le medaglie di bronzo Roberto Colombo, del liceo Castelnuovo di Firenze, Francesco Palli, del liceo da Vinci di Firenze, e Feng Wu del Copernico di Prato. Premiate infine la squadra femminile del Copernico di Prato, terza assoluta alla finale nazionale, e la squadra maschile del Castelnuovo di Firenze, arrivata undicesima in Italia.

