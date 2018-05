Trovato ustionato in centro, 'colpa' di una scarica elettrica: ferite gravissime

Sarebbe stata una scarica elettrica a provocare le gravi ustioni sul corpo dell'uomo di 50 anni trovato ieri a Castelfranco di Sotto, in via Romita, poco distante da viale Europa. L'uomo, che è stato identificato, è attualmente in prognosi riservata: da quanto si apprende avrebbe riportato lesioni permanenti alla mano, ustioni alla schiena e ad una gamba.

Tra le ipotesi che abbiano causato l'incidente spunta anche quella di un furto non andato a buon fine: da quanto si apprende infatti i carabinieri starebbero seguendo la pista del tentativo fallito di rubare i cavi elettrici da un edificio abbandonato. L'ipotesi, però, è ancora da confermare e non ha trovato ancora ufficialità. I carabinieri al momento non avrebbero nemmeno sentito il 50enne a causa delle sue condizioni di salute.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto