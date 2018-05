Un tram ogni 4 minuti per Firenze Rocks

Dal 14 al 17 giugno, in occasione dei concerti di “Firenze Rocks” al Visarno del Parco delle Cascine di Firenze, la linea T1 della tramvia svolgerà un servizio straordinario con corse supplementari, facendo viaggiare il sistema tramviario alla massima capacità, con tutti i tram a disposizione, fino alle 2-2.30 di notte.

Nelle sere di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 giugno il servizio sarà esteso fino alle 2.30 di notte con un tram ogni 4 minuti. A partire dalle 23.00, saranno garantite 30 corse ogni ora (15 in direzione Scandicci e 15 in direzione Firenze). L’ultima corsa verso Scandicci partirà alle 2.30.

Per domenica 17 giugno il servizio sarà invece estesto fino alle 2.00 di notte con una corsa ogni 5 minuti. L’ultima corsa per Scandicci partirà alle 2.00.

Un servizio eccezionale che consentirà, terminato l’evento, di tornare alle proprie abitazioni o ai parcheggi scambiatori disposti nei pressi delle fermate.

Nonostante il servizio straordinario e il massimo sforzo tecnico, con tutti i tram in servizio e corse ravvicinate, la grande affluenza e la presenza di decine di migliaia di persone produrrà inevitabili code per l’accesso ai mezzi, rallentamenti, e lunghe attese per prendere il primo tram utile.

Per garantire il corretto svolgimento del servizio, e il rispetto di tutti i passeggeri, ricordiamo semplici regole che, se seguite, consentiranno di vivere in piena tranquillità il ritorno a casa:

-Vista la grande quantità di persone attendere con pazienza il primo tram utile

-In attesa del tram non spingersi sulla piattaforma o nelle vicinanze dei binari

-Distribuirsi su tutta la piattaforma per poter entrare in modo omogeneo dentro il mezzo

-Facilitare la chiusura delle porte per consentire al tram di ripartire e velocizzare l'arrivo del tram successivo

-Non correte e non abbiate paura di perdere il tram. Ne passerà uno ogni 4-5 minuti fino alle 2-2.30 di notte.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.gestramvia.it, consultare i social (Twitter e Facebook) e il Canale Telegram. In alternativa è possibile contattare il call center al numero verde 800.964424 (Gratuito da numero fisso), o dal cellulare al numero 199.229300 (Pagamento).

Fonte: Ufficio Stampa

