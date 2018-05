Unione Valdera, dal 4 giugno aperte le iscrizioni ai servizi scolastici

Una procedura semplice, facile, veloce, da effettuare comodamente da casa ed esclusivamente online.

L'Unione Valdera intende far sapere a tutti i cittadini del territorio che dal 4 giugno al 10 luglio si potranno effettuare le iscrizioni ai servizi scolastici (mensa, trasporto e sorveglianza pre e/o post scuola) per tutti i bambini che frequenteranno nell'anno scolastico 2018/2019 una scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado situata in uno dei sette Comuni del territorio dell'Unione Valdera.

Come preannunciato le domande dovranno essere presentate in modalità online collegandosi al sito (www.unione.valdera.pi.it/guida-ai-servizi-/mensa-e-trasporto-scolastici) e accedendo con le proprie credenziali (per chi ne è già in possesso), con tessera sanitaria o con spid.

Per facilitare gli utenti sono stati attivati dei punti di assistenza, l'elenco dei quali è disponibile sul sito dell'Unione Valdera. Sarà possibile anche iscriversi presso la Bottega Mobile della Salute, i cui orari e luoghi di funzionamento posso essere visionati al seguente link http://www.unione.valdera.pi.it/guida-ai-servizi-/bottega-mobile-della-salute/3057

