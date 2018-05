Usb: "Basta morti sul lavoro, presidio a Firenze"

Il 31 Maggio 2018 alle ore 17:00 Usb indice un presidio davanti alla Prefettura di Firenze in via Cavour.

MAI PIU' OMICIDI SUL LAVORO! IL 31 MAGGIO SCIOPERO GENERALE DELL'INDUSTRIA

La catena, che sembra inarrestabile, di omicidi sul lavoro pretende una mobilitazione straordinario sui temi della salute e della sicurezza.

È una vera e propria guerra non dichiarata quella che attraversa i luoghi di lavoro.

Una guerra scatena da imprese e governi contro le lavoratrici e i lavoratori con il solo e unico obiettivo di massimizzare i profitti.

La precarietà, i salari bassi, la disoccupazione e l'aumento dello sfruttamento del lavoro umano sono le uniche cause dei morti.

La cancellazione del sistema dei diritti e tutele del lavoro ci ha consegnato un sistema violento che considera le persone variabili dipendenti dell'impresa di mercato.

Per tutte queste ragioni serve una campagna straordinaria per imporre al governo ed alle imprese un cambio radicale delle politiche che in questi anni hanno dato potere assoluto e impunibilità al padronato.

Per queste ragioni serve un grande sciopero generale delle lavoratrice e dei lavoratori dell'industria.

USB

