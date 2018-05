Pinete, Remaschi: "I due progetti rientrano tra gli 8 finanziati con l'ultimo stanziamento"

A seguito dell'incremento delle risorse per circa 2 milioni di euro disposto dalla giunta regionale il 7 maggio scorso, sono stati finanziati anche i due progetti per il rimboschimento e la riqualificazione della pineta lucchese presentati dal comune di Viareggio e dalla società in house I CARE. I due progetti che interesseranno 80 ettari di boschi si aggiungono a quelli presentati dal parco di Migliarino S. Rossore e già finanziati con il primo stanziamento.

Lo comunica l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi intervenendo in relazione a notizie di segno diverso apparse sulla stampa locale.

La misura 8.4 dedicata al ripristino dell foreste colpite da Matsucoccus feytaudi , parassita che ha duramente colpito le pinete litoranee, prevista nell'ambito del programma di Sviluppo rurale, aveva una dotazione iniziale di 5 milioni di euro: questa prima tranche, con un primo provvedimento approvato il 28 marzo, aveva consentito di coprire solo una parte della graduatoria.

Con l'atto del 7 maggio la Regione ha quindi deciso di integrare la dotazione finanziaria della misura con un intervento aggiuntivo di 2 milioni di euro consentendo l'attuazione di ulteriori 8 progetti.

"Abbiamo ritenuto necessaria questa integrazione – sottolinea l'assessore - data la rilevanza del problema per il nostro patrimonio boschivo. Le pinete litoranee sono state duramente compromesse dagli attacchi di Matsococcus. La cocciniglia, disseccando la chioma e riempiendo di resina il tronco, le ha rese anche molto più esposte al rischio di incendi. Questa misura è stata dunque varata dalla Regione con l'obiettivo sia di favorire il ripristino degli equilibri ambientali e forestali sia di svolgere un'azione preventiva. I tagli, i ripristini, le azioni di miglioramento e riqualificazione permetteranno di conservare un patrimonio forestale di straordinario valore, e di favorire il rilancio di questo ecosistema.

Fonte: Regione Toscana

