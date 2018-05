Giocatori nuovi, entusiasmo immutato: Lupi pronti, fissati gli obiettivi per il 2018-19

I giocatori cambiano, l'entusiasmo resta. I Lupi Pallavolo hanno presentato oggi, mercoledì 30 maggio, gli obiettivi e parte della squadra che affronterà il campionato di Serie A2 nel 2018-19. Molte conferme nello staff tecnico, a partire dal mister Michele Totire fino a arrivare a Matteo Morando, scout anche della Nazionale di Blengini.

Novità sul parquet: arrivano Michele Grassano e Mario Ferraro e torna l'olandese Jan Willem Snippe, già transitato da Santa Croce sull'Arno qualche anno fa. Il lavoro di Lupi non termina qui, perché sono stati confermati elementi di livello quali Leonardo Colli, Alessandro Acquarone e Wagner Pereira da Silva, rivelazione dell'ultima annata. Nel mese di giugno saranno perfezionate anche altre trattative.

E proprio dal 2017-18, chiuso al secondo posto in regular season e con un'eliminazione con Spoleto ai playoff, si riparte per una stagione che potrebbe essere importante. "Vogliamo arrivare tra i primi quattro posti nella regular season. Grazie alla riforma del campionato nel 2019-20, questo ci garantirebbe la certezza della partecipazione alla futura Serie A. Per noi sarà significativo anche fare bene in Coppa Italia, faremo di tutto per vincerla" sono state le linee guida dettate dal presidente Sergio Balsotti e dal vice Alberto Lami. Il CdA avrà modo, comunque, di confrontarsi con tifosi e appassionati martedì 12 giugno alle 21.15 in una riunione aperta al pubblico al PalaParenti.

L'attaccamento dei tifosi - la storica Fossa, su tutti - è uno dei marchi di fabbrica di Santa Croce. Lo ha ribadito Michele Totire, allenatore entrato già nel cuore dei tifosi biancorossi: "Qui si vede una partecipazione che da altre parti, anche in zone più conosciute, non c'è. Nel 2017-18 siamo stati accreditati come una squadra 'normale', non ci siamo buttati giù e abbiamo fatto bene. Voglio ripartire da quel carattere. Avremo una squadra con meno muscoli ma più testa e tecnica. Poi so che la società lavora bene e prende solo giocatori che hanno voglia di venire a Santa Croce".

Il 2018-19 dei Lupi passa anche dalla conferma in toto dello staff medico, col dottor Angelo Scaduto in testa, e da un occhio di riguardo speciale al settore giovanile. Circa 250 tra ragazzi e ragazze partono da Santa Croce e si avvicinano al mondo del volley. Il vivaio biancorosso sforna talenti a ripetizione, vedi Colli, vice capitano in prima squadra, o Acquarone, recentemente convocato in azzurro per l'Europeo Under 20. Lami ha spiegato: "L'obiettivo è la crescita sia tecnica che personale degli atleti, i risultati recenti fanno ben sperare. In più partiranno anche quest'anno i Camp estivi per i giovani dai 6 ai 14 anni".

Non manca nulla, neppure l'attenzione per i tifosi. A breve partirà la campagna abbonamenti denominata 'Nella Tana del Lupo 2018-19', sarà online lo store con i prodotti ufficiali dei Lupi e, ultimo ma non per importanza, ci sarà il gran finale di stagione. Il 4 luglio alle 20 al Palaparenti tifosi, giocatori, staff e giovanili si troveranno per divertirsi, mangiare e bere assieme e soprattutto far festa.

Di fronte a questo legame saldo con la città, il sindaco Giulia Deidda e l'assessore Piero Conservi non possono che essere soddisfatti: "I Lupi rappresentano la nostra comunità. Abbiamo chiuso un campionato importante anche con i giovani del vivaio. Questa società fa crescere Santa Croce sull'Arno ed è un valore aggiunto per noi. Lavoreremo per migliorare le strutture".

Gianmarco Lotti

