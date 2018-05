Arriva la App 'Cittadino informato' su stati di allerta meteo ed emergenze

Anche per i cittadini di Lastra a Signa è possibile scaricare l’App “Cittadino informato” attraverso la quale consultare sul proprio smartphone o tablet gli stati di allerta in corso, quali sono le aree a rischio del proprio territorio, dove sono collocate le zone sicure da raggiungere in caso di calamità naturale e conoscere quali sono le norme comportamentali corrette da adottare per ogni tipologia di rischio (sismico, alluvione, frana, ecc.). L'applicazione è scaricabile gratuitamente accedendo dal proprio dispositivo a Google Play, App Store, oppure tramite il sito www.cittadinoinformato.it.

I cittadini di Lastra a Signa hanno la possibilità di scaricare l’App e ricevere le informazioni sul territorio grazie all’adesione del Centro intercomunale di Protezione Civile Colli Fiorentini, di cui il Comune di Lastra a Signa fa parte, al progetto Cittadino Informato di Anci Toscana.

"Questa applicazione - ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Protezoine Civile Leonardo Cappellini - si va aggiungere ai nostri abituali strumenti di comunicazione che attiviamo in situazioni di emergenza e per le notizie di Protezione Civile (sito web, lastrawhatsapp, pagina Facebook, pannelli luminosi). Abbiamo aderito al progetto a seguito di una proposta nell'ambito dell'ufficio associato di protezione civile a cui tutti i comuni hanno risposto positivamente".

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

