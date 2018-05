Auto d'epoca sulle strade di Leonardo: esposizione e sfilata di gioielli a 4 ruote con il Team Giacomelli

Auto storiche in corsa e d'esposizione per le strade di Vinci: domenica 3 giugno il paese di Leonardo vedrà sfilare pezzi unici degni della Mille Miglia. Il team Giacomelli, la scuderia La Gherardsca e l'officina Faralli di Lari organizzano la sfilata e la manifestazione nel borgo di Vinci dal Frantoio del Ferrante fino alla Casa di Anchiano, con pranzo per i partecipanti e premiazione finale delle 4 ruote piu votate in piazza Masi. La presentazione è avvenuta oggi a Sovigliana con l'assessore allo sport Sara Iallorenzi, il patron del team Sergio Giacomelli, il presidente della scuderia Giancarlo Catarsi e Walter Faralli, gestore dell'officina e figlia dell'artigiano del restauro Antonio Mario. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Vinci e del comitato Uisp Empoli Valdelsa.

Venti auto circa sfrecciano nel percorso indicato, altre 10 saranno in esibizione: ad aprire il corteo il prototipo Faralli, oltre a mezzi che vanno dagli anni '20 fino agli anni '60 del secolo scorso.

Un'occasione per celebrare la giornata regionale dello sport e per applaudire il lavoro del team Giacomelli, attivo dal '63 con un palmares degno di nota: 8 campionati italiani vinti e un primo assoluto della montagna. Una storia appassionante anche quella della famiglia Faralli: partita a Lugnano, tra Vicopisano e Cascina, l'officina di Antonio Mario Faralli annovera restauri complessi di veri e propri gioielli dell'automobilismo come la Lancia Astura Castagna del 1936 e la Fiat Ermini Tafani 1100 degli anni '40. Nel 2014 scompare il capostipite dell'azienda e i figli Andrea e Walter ne prendono le redini.

Verrà ricordato domenica con il trofeo che porta il suo nome, chiudendo i due mesi di voti su Facebook alla mezzanotte del 2 giugno. L'altro trofeo in palio sarà assegnato con votazione popolare durante la mattina di esposizione di domenica. Anche qui un mezzo tecnologico viene in aiuto degli organizzatori: per votare basterà fotografare l'auto preferita e mandare lo scatto con un messaggio Whatsapp al numero 328/7325699.

