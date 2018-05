Corpus Domini di Fucecchio, Infiorata regina delle vie del centro

Come da tradizione, in occasione del Corpus Domini, torna per le strade del centro di Fucecchio l’Infiorata. Tantissimi petali di fiori e altri materiali naturali, come polvere e semi di caffè, coloreranno le vie della città domenica 3 giugno in occasione della trentesima edizione che si festeggia quest’anno. I lavori cominceranno nella giornata di sabato dalle ore 16 fino alle ore notturne, per permettere di poter ammirare già dalla mattina di domenica le opere al loro massimo splendore per le vie di Fucecchio. Oltre ai bambini delle scuole elementari e medie che hanno aderito al concorso "Alvaro Borgioli, un bozzetto per l'Infiorata", quest’anno per la prima volta parteciperà l’associazione “Noi da grandi”, che si occupa di bambini con disabilità, realizzando con i fiori il logo della loro associazione.

L'Infiorata ha un'origine molto antica quando le strade venivano decorate con dei tappeti floreali come corredo di processioni. Grazie al lavoro della Pro Loco e dei mastri infioratori, Fucecchio continua a mantenere viva questa tradizione, che sta prendendo sempre più campo anche all'estero, dedicata per l'edizione 2018 al tema della Pace.

Domenica la processione del Corpus Domini, che partirà dalla chiesa Collegiata in piazza Vittorio Veneto alle ore 11 attraversando tutto il centro storico (percorso: Chiesa Collegiata in Piazza V. Veneto, Via Donateschi, Piazza Montanelli, Chiesa di Santa Maria delle Vedute, Corso Matteotti, Via Checchi, Via Machiavelli, Piazza Cavour, Borgo Valori, Chiesa Collegiata), sarà accompagnata dalla Filarmonica Mariotti.

Per tutto il giorno in Piazza Montanelli è in programma il mercatino Stranidea.

Informazioni: Pro Loco, tel. 0571.242717 - info@prolocofucecchio.it, www.prolocofucecchio.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

