Festa della Repubblica, le celebrazioni a Montemurlo

Il Comune di Montemurlo celebra il 2 giugno, la festa della fondazione della Repubblica e il settantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, il 1 gennaio 1948.

Sabato mattina, 2 giugno, la cerimonia ufficiale prenderà il via alle ore 10,30 da piazza della Donatori di Sangue con il ritrovo dei cittadini e delle autorità e la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti. I festeggiamenti per la Festa della Repubblica proseguiranno in Sala Banti (piazza della Libertà) con il concerto della filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemurlo, diretta dalla maestra Liana Lascialfari.

Il sindaco, Mauro Lorenzini, dopo il consueto saluto, consegnerà una copia della Costituzione ai neo maggiorenni montemurlesi, che sono stati invitati alla manifestazione.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

