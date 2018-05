La consigliera Stefania Collesei rappresenterà la Città Metropolitana di Firenze alle Celebrazioni del 72° Anniversario della Fondazione della Repubblica, nella cerimonia che si avrà inizio il 2 giugno in Piazza Indipendenza alle 9.20, per proseguire, in Piazza San Marco, nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Firenze.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze