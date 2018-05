Il Pd di San Gimignano scende in piazza il 2 giugno

Kuzmanovic PD: "Il Pd di San Gimignano parteciperà alla manifestazione nazionale a Roma il 1 giugno, e scende in piazza a San Gimignano il 2 Giugno, dalle 16.30 alle 18.00 Saremo in Piazza Duomo per un presidio e un volantinaggio. C’è bisogno oggi di metterci la faccia perché la difesa delle nostre istituzioni repubblicane (e della loro funzione) non può essere sacrificata sull’altare di nessuna dinamica politica di breve respiro. Il 1 Giugno sarò a Roma al presidio del partito nazionale ed il 2 Giugno potremo incontrarci a San Gimignano.

Ci sono voluti oltre ottanta giorni per provare a formare il governo, ottanta giorni che hanno tenuto in stallo il Paese. Il Presidente della Repubblica si è assunto la responsabilità di provare a dare l’incarico a Conte, ma lo sforzo è stato vano perché si è pensato di più a fare ricatti, cercando sostanzialmente dei presupposti per fare saltare tutto.

Si è perso il senso delle istituzioni.

È più facile criticare, prendere posizione sui giornali e sui social, che assumersi la responsabilità di governare il paese.

Bene ha fatto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a opporsi alla nomina di Paolo Savona: ha applicato i principi della Costituzione, tutelando i cittadini, ha svolto il proprio compito in maniera seria e responsabile.

Viva l’Italia, viva la Repubblica”

Fonte: Pd San Gimignano

