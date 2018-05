Presidio Pd Pisa per Mattarella, Sonetti: "I populisti fanno danni"

"Il fronte dei populisti cerca l’accordo per governare il nostro Paese, e ci sta riuscendo dopo aver scritto alcune tra le peggiori pagine della nostra storia recente a livello istituzionale. La Lega Nord di Salvini e il Movimento Cinque Stelle di Di Maio hanno abusato dell’istituzione più importante del nostro Paese, la Presidenza della Repubblica. E noi siamo qui per affermare con decisione la centralità della democrazia e delle sue regole. Esprimiamo preoccupazione per le reazioni internazionali e per gli effetti già devastanti sulla Borsa e, in prospettiva, sulla nostra economia, in primis quella reale, come ha detto lo stesso Mattarella citando i risparmi degli italiani. Questa Europa va cambiata, ma può essere fatto solo da europeisti convinti come noi, sulla base della pace, della solidarietà fra persone, fra popoli, nel superamento dei confini: il concetto di andare avanti insieme senza lasciare indietro nessuno vale per Pisa, vale per l’Italia e non può non valere anche per l’Europa”.

Massimiliano Sonetti, segretario provinciale Pd Pisa, durante il presidio del partito pisano di fronte alla Prefettura in sostegno al presidente Mattarella e alla democrazia.

Fonte: PD Pisa - Ufficio Stampa

