Saggi di fine anno alla Scuola Pubblica di musica di Poggibonsi

La Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi conclude il proprio anno accademico con i consueti saggi finali che si terranno nei locali dell’Accabì, Hospital Burresi, da lunedì 4 a venerdì 8 giugno.

“Il saggio finale ha da sempre una doppia valenza. È un momento di festa, un’occasione di incontro e di saluto ma anche appuntamento in cui dimostrare quanto si è cresciuti, quanto si è diventati bravi. Tutti ci teniamo a far bella figura ma, ecco il punto, suonare in pubblico è il momento in cui la tenuta emotiva è messa a dura prova e il giovane musicista (il musicista navigato lo sa bene) scopre quanto il modo di suonare sia condizionato dal controllo delle emozioni - dichiara Raffaello Pareti, direttore della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi - Ringrazio tutti gli studenti e i docenti che si metteranno in gioco in queste esibizioni finali e l’appuntamento è, come sempre, a settembre per proseguire il percorso iniziato insieme”.



Programma. Si inizia lunedì 4 giugno alle ore 21 con la classe di Canto Moderno della Prof.ssa Nadia De Sanctis e la classe di Chitarra Moderna del Prof. Edoardo Daidone, proseguendo con la Classe di Musica d'Insieme e Sassofono del Prof. Luca Signorini. Martedì 5 giugno alle ore 17,00 sarà la volta della classe di Pianoforte del Prof. Ivan Morelli, della classe di Canto Moderno della Prof.ssa Romina Capitani, seguite dalla Classe di Pianoforte del Prof. Niccolò Cantara e dalla Classe di Chitarra Classica della Prof.ssa Marta Marini. Alle ore 21,00 si esibirà la Classe di Batteria del Prof. Gianni Cerone seguita dalla Classe di Pianoforte del Prof. Antonio Masoni, dalla Classe di Pianoforte del Prof. Ivan Morelli, da quella di Basso e Musica D'insieme del Prof. Stefano Allegra. Mercoledì 6 giugno ore 17 le esibizioni della Classe di Chitarra Classica della Prof.ssa Elena Del Siena, della Classe di Violoncello della Prof.ssa Martina Bellesi, della Classe di Violino Prof.ssa Maria Ciselli con l’accompagnamento al Pianoforte dei Prof. Niccolò Cantara e Piero Lauria e dell’ “Ensemble primavera”. Seguirà la classe di Violino della Prof.ssa Marta Serpi. Mercoledì 6 giugno alle 21,00 la Classe di Violoncello della Prof.ssa Martina Bellesi, la Classe di Chitarra Moderna del Prof. Andrea Scognamillo la Classe di Canto Moderno e Classico della Prof.ssa Nadia De Sanctis. Giovedì 7 giugno alle ore 17 ci saranno la Classe di Pianoforte della Prof.ssa Francesca Caponi, il Laboratorio di Propedeutica dei Prof. Francesca Caponi e Marco Ceccarelli, Gruppo di Propedeutica 3 – Star Potter, Gruppi di Propedeutica 1, 2 e 3, Coro “L'ottava nota”, la Classe di Chitarra Classica della Prof.ssa Elena Del Siena,l’ Orchestra di Chitarre a cura delle Prof.sse Elena Del Siena e Marta Marini e la Classe di Pianoforte del Prof. Piero Lauria. Alle ore 21 la Classe di Ottoni del Prof. Massimo Ceccarelli, la Classe di Pianoforte del Prof. Piero Lauria, Classe di Flauto della Prof.ssa Sara Ceccarelli.

I saggi si concluderanno venerdì 8 giugno con una doppia esibizione del coro "Poggibons- I -" e dell' Orchestra Riunita delle scuole di musica di Radicondoli e di Poggibonsi in un evento in collaborazione con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e con la RSA Gandini.

Tutte le esibizioni sono a ingresso libero.

