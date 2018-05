Salvate Antenna 5: opposizioni in Consiglio chiedono un impegno concreto al circondario

"È vero che i social e la comunicazione web stanno giocando un ruolo sempre maggiore nella nostra vita, soppiantando anche i media più tradizionali, ma Antenna 5 fa parte del nostro territorio da troppi anni e molti cittadino la seguono abitualmente, non possiamo consentirne la chiusura senza tentare ogni strada per scongiurarla. Chiediamo alle amministrazioni locali ed alle aziende dei servizi pubblici di provare a contribuire a ridisegnarne un ruolo che possa dare una mano per la sopravvivenza.

È scritto in una mozione che parla di dare alla tv anche un ruolo continuo nella comunicazione istituzionale e nell’organizzazione della protezione civile. Un modo per assicurare una seppur modesta fonte di entrata stabile che possa contribuire alla vita dell’emittente.

Certamente questo intervento dovrebbe far parte di un progetto più complessivo che veda l’impegno prioritario di soggetti privati ed un preciso piano di rilancio, ma che può essere aiutato da un impegno esplicito delle amministrazioni e di aziende di servizi. È fondamentale che le amministrazioni pubbliche non rimangano inerti, ma svolgano un ruolo di sollecitazione e coordinamento di qualsiasi iniziativa possibile che vada nel senso del rilancio dell’emittente".

Ora si Cambia, Linea Civica, Fabrica comune per la sinistra

Tutte le notizie di Empolese Valdelsa