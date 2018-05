Sant'Anna, partono i lavori di riqualificazione dell'area verde e sportiva

Con l'assegnazione ufficiale alla ditta vincitrice della gara, sono partiti da lunedì scorso (28 maggio) i lavori di riqualificazione dell'area verde con impianti sportivi compresa fra viale Einaudi e via Metteotti a Sant'Anna parte dei Progetti di Innovazione Urbana (PIU) inclusi nel più vasto programma dei Quartieri Social. Mentre si sta provvedendo a recintare tutta la vasta area del cantiere, in questi giorni saranno rimossi alcuni pioppi pericolosi o in cattivo stato, mentre le alberature in buone condizioni saranno conservate.

Il progetto prevede la realizzazione di un grande spazio di socializzazione per tutte le età, per bambini, adolescenti, adulti, famiglie e anziani, integrato e strettamente connesso con l’area di piazzale Sforza. Saranno riqualificate sia le aree verdi che quelle sportive esistenti, andando a prevedere nuovi spazi per lo sport, per attività di gioco per bambini, aggregazione e socializzazione, mantenendo comunque l’attuale conformazione paesaggistica dei luoghi.

Nello specifico sono previsti: un percorso attrezzato con una larghezza di due metri con nove piazzole di sosta dove sono presenti attrezzature per l’attività sportiva. Un percorso pedonale inserito nella parte ovest collegato con l’area d’accesso dei mezzi di manutenzione e con il campo sportivo polivalente. Nel campo da basket sarà rifatta pavimentazione mantenendo l’attuale tipologia in calcestruzzo con l'aggiunta di attrezzature polivalenti che permettono il gioco sia del basket che del calcetto, sia una recinzione perimetrale tipo pista da pattinaggio. Nello spazio perimetrale al campo è prevista una sistemazione a ghiaino con tavoli da ping pong e sedute. Il parco giochi è pensato per soddisfare le diverse fasce di età, con particolare riguardo a quella composta dai bambini che hanno da 5 anni in su.

Particolare attenzione è stata rivolta alla piantumazione di nuove essenze arboree e vegetali, sono state scelte piante, alberi e arbusti che meglio si accordano ai luoghi, prediligendo quelli adatti alla situazione microclimatica e alle caratteristiche del suolo privilegiando specie autoctone e cultivar vegetali decorative anche in autunno grazie alla colorazione delle foglie e in inverno con le cortecce particolari. Oltre ai pioppi bianchi (già presenti) saranno introdotti tre diverse specie di salici, platani resistenti al cancro colorato (Platanus hyb. Platanor Vallis Clausa), frassini (meridionale e meridionale rosso), aceri, pioppi bianchi piramidali, ibischi e allori.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

