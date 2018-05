StraWoman a Carmignano, corsa-camminata non competitiva per contrastare la violenza di genere

STRAWOMAN® - Le donne di Prato per la prima volta insieme con StraWoman®! Per l’VIII anno consecutivo ritorna la corsa/camminata non competitiva di 5 km dedicata alle donne, ma aperta anche a bambini e uomini.

Una giornata da dedicare a se stesse e al proprio benessere, l’occasione giusta per fare sport, conoscersi, incontrarsi e trascorrere una giornata insieme alle proprie amiche. Non è necessario essere delle runners esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi!

Nata nel 2011, StraWoman® è oggi il più divertente ed energico Tour itinerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna del fitness, del divertimento e della sensibilizzazione.

Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la T-Shirt rosa ufficiale e corso al grido di “We Run The World!”. L’edizione StraWoman® 2018 prevede ben dieci tappe. Si parte da Brescia (06/05), poi Parma (12/05), Milano (03/06), Prato (08/06), Verona (10/06), Bergamo (23/06), Como (30/06), Monza (23/09), Roma (06/10) e Novara (24/11) tappa conclusiva del tour.

Il ritrovo per la StraWoman® è fissato alle ore 20.00 presso lo Strawoman Village, un’area allestita sulla Pista Rossa di Seano/Carmignano (Po) e interamente dedicata alle partecipanti, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara.

Alle ore 21.00 il via: un fiume di maglie rosa animerà le vie di Seano/Carmignano. La marcia è a ritmo libero, ciascuna potrà scegliere la propria andatura.

All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni, gadget e medaglie di partecipazione attendono tutte le runners. Tante saranno le iniziative e le sorprese a tema rosa durante l’intero evento!

StraWoman® e ActionAid corrono insieme per dire che lo sport può essere motore di cambiamento sociale. Partecipare alla StraWoman® significa essere al fianco di ActionAid e dei suoi progetti contro la violenza sulle donne: dal monitoraggio delle risorse stanziate e delle azioni intraprese dalle istituzioni per contrastare il fenomeno, all’avvio di percorsi per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle donne che hanno subìto violenza, passando per i kit contro gli stereotipi di genere realizzati nelle scuole. Da quanto emerge dal rapporto di ActionAid “Una via d’uscita dalla violenza.

Politiche e pratiche per promuovere l’indipendenza economica delle donne” realizzato nell’ambito del Progetto Europeo WE G0! (Women Economic-independence & Growth Opportunity), l’82,5% delle donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza ha un basso livello di indipendenza economica, contro il 17,5% che è economicamente indipendente. Il 40,9% delle donne che ha subito violenza lavora, mentre il 59,1% non ha un’occupazione. L’indipendenza economica si rivela dunque un fattore decisivo per uscire da situazioni di violenza domestica.

Proprio per questo, a Milano è in avvio il progetto “Donne: identità al lavoro” il cui obiettivo è quello di promuovere l’indipendenza economica di almeno 20 donne che hanno subito violenza domestica, dando loro strumenti e pratiche per facilitare l’inserimento lavorativo, formarsi e raggiungere la propria autonomia. Il progetto offrirà alle donne la possibilità di consolidare e ampliare competenze spendibili nel mondo del lavoro, attraverso percorsi di self-empowerment, di orientamento lavorativo e corsi di formazione, come il laboratorio di sartoria previsto nel quadro delle attività.

L’inserimento lavorativo mediante tirocinio sarà la sfida finale del percorso, nonché un nuovo punto di partenza per la vita delle donne. Il progetto sarà coordinato e realizzato da ActionAid, in collaborazione con la Casa delle donne di Milano, Fondazione Adecco per le pari opportunità e la cooperativa “I sei petali”. Per saperne di più sull’impegno di ActionAid contro la violenza sulle donne: www.actionaid.it/cosa-facciamo/donne-libere-dalla-violenza.

La quota di iscrizione è di €. 10.00 e comprende T-Shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento e assistenza medica.

Ci si può iscrivere online o nei punti ufficiali convenzionati. Tutte le informazioni su www.strawoman.it - Facebook.com/strawoman – Tel. 331.4370677

L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.

StraWoman® è un concept di Red Events, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento. Tra gli altri eventi tematici di grande successo che coinvolgono sia atleti professionisti che amatori si evidenziano: Strasingle®, Fluo Run®, Derby Run®, Babbo Running® e 31 Run®.

www.redevents.it

Fonte: Ufficio Stampa

