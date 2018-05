Turismo, 150mila euro a Gambassi Terme: le aziende fanno rete per il territorio

Gambassi Terme esulta, la cittadina della Valdelsa ha vinto un bando di innovazione commerciale che porterà 150mila euro. Saranno risorse importanti per il turismo, perché le aziende della zona hanno intenzione di fare rete e rilanciare la città. A riportarlo i quotidiani locali, secondo cui la start-up Smartourism è stata un'arma in più per vincere il bando.

Col contributo del finanziamento le nove aziende gambassine formeranno un network - il nome è Guest - per rendere il territorio accattivante. Gambassi Terme è uno snodo importante sulla Francigena ed è un polo importante tra l'Empolese e il Senese, avendo una posizione centrale. In programma c'è la realizzazione di un sito che promuova Gambassi tramite l'esperienza raccontata e creata dalle aziende.

Se ne parlerà più diffusamente al Pontormo Caffè in un aperitivo per imprese e pubblico fissato alle 18.30 di lunedì 4 giugno. Intanto esprime soddisfazione il sindaco Paolo Campinoti, che negli ultimi anni ha accolto nuove attività commerciali in città e si appresta a coinvolgere ancora più attori nel processo di sviluppo turistico.

