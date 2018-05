Under the Station, il laboratorio della creatività a Poggibonsi

A volte basta poco per staccare la spina alla monotonia. Con due casse ed un tavolino nei giorni scorsi l’area intorno all'uscita del sottopassaggio pedonale della Stazione Ferroviaria di Poggibonsi è stata investita dall’energia di UNDER THE STATION RAP-LAB/FREESTYLE, il laboratorio inserito nel progetto di educativa di strada PigliaBene della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, patrocinato dal Comune di Poggibonsi.

Tanti i ragazzi accorsi da tutti i comuni vicini, ma anche numerosi passanti incuriositi e increduli rispetto a cosa stava accadendo. Numerosi i rappresentanti della scena hip-hop locale che hanno preso parte all’iniziativa: LEZZO, Federico DRAX Finelli mc, Noks & Jamar Kleen, Kraken, Fares, MC VLAD Crew, Roby e Ahmet Jahiqi Beat Box, Fatima Crew e tanti altri si sono susseguiti in un paio d’ore di vero rap in stile underground, anzi under the station.

“Under the Station – sottolinea Andrea Dilillo, Direttore Generale della FTSA - ha consentito di dare spazio alla creatività e alla libera espressione di idee e passioni dei ragazzi. Realizzare questo tipo di attività con gli adolescenti, direttamente nei loro luoghi di ritrovo, ci ha permesso e ci permetterà in futuro di restituire protagonismo ai giovani e ai luoghi da loro frequentati, generando valore ed integrazione all’interno della comunità”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi