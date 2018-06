Alla Galleria dell'Accademia Timothy Verdon spiega il San Matteo di Michelangelo

Nel corso delle aperture prolungate serali, previste il martedì dalle 19.00 alle 22.00, dal 5 giugno fino al 25 settembre 2018, il Direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg, ha il piacere di offrire un ciclo di undici incontri, tenuti da importanti personalità dell’arte e della cultura fiorentina, ciascuno dedicato ad approfondire un’opera delle collezioni del Museo.

Il primo appuntamento ravvicinato con l’arte, previsto per martedì 5 giugno, dalle ore 19.30 alle 20.00 circa, avrà come relatore d’eccezione Timothy Verdon, Direttore del Museo dell'Opera di Santa Maria del Fiore. L’opera prescelta è il San Matteo di Michelangelo. Durante l’incontro verrà offerto uno sguardo particolare sull’opera, condividendo con il pubblico interessanti informazioni, frutto di ricerche o di un personale “legame” con l’opera trattata.

Il confronto, dal tono colloquiale, porgerà un nuovo modo di vedere le opere, attraverso un approccio originale, regalando un contributo personale e, quindi, unico, alla comprensione dell’arte.

Undici incontri per vedere con sguardo nuovo le opere delle collezioni del Museo: Voci Fiorentine è il ciclo offerto dal direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze Cecilie Hollberg in occasione delle aperture prolungate serali del martedì, dal 5 giugno al 25 settembre 2018.

Veri e propri incontri ravvicinati con l'arte, durante i quali importanti personalità 'fiorentine' raccontano la propria, caratteristica, visione di un'opera e del suo autore al pubblico radunato intorno al capolavoro in oggetto.

I relatori del programma sono gli storici dell'arte Tomaso Montanari, Antonio Natali, Antonio Paolucci, Carlo Sisi, l'Abate di San Miniato al Monte Bernardo Gianni, il comandante dei Carabinieri Lanfranco Disibio, Cristina Acidini presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, Paolo Ermini direttore del Corriere Fiorentino, Claudio Rocca direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, Timothy Verdon direttore del Museo dell’Opera del Duomo, Luigi Zampini direttore del Conservatorio “Luigi Cherubini”. Tra le opere trattate il San Matteo di Michelangelo, il Cassone Adimari de Lo Scheggia, i Fiati e Flauti dalla collezione del Conservatorio Luigi Cherubini, il modello del Ratto delle Sabine del Giambologna.

Gli incontri sono fissati dalle ore 19.30 alle 20.

Per il direttore Cecilie Hollberg: “L’iniziativa VOCI FIORENTINE è stata ideata per avvicinare il Museo ai cittadini, che grazie al generoso contributo di esperti d’arte di fama nazionale, possono meglio apprezzare e comprendere alcuni capolavori custoditi nelle collezioni della Galleria dell’Accademia di Firenze”.

I relatori d'eccezione, legati in modo speciale a Firenze, con la loro narrazione attualizzano le opere del passato, relazionandole a un presente vissuto e ne sottolineano le potenzialità per il futuro. Un approccio originale, come contributo a una comprensione estesa e condivisa dell'arte.

DATA RELATORE OPERA PRESCELTA Martedì 5 giugno Timothy Verdon Direttore Museo Opera del Duomo San Matteo di Michelangelo Buonarroti (1475-1564) Martedì 12 giugno Paolo Zampini Direttore Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze Fiati e Flauti (con un saggio musicale) dalla collezione del conservatorio L. Cherubini esposta alla Galleria dell'Accademia di Firenze Martedì 19 giugno Padre Bernardo Gianni Abate Monastero di San Miniato al Monte Polittico di Monteoliveto di Lorenzo Monaco (1370-1423) Martedì 26 giugno Lanfranco Disibio Comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze Furto e recupero: la Natività di Cenni di Francesco (1369-1415) Martedì 3 luglio Cristina Acidini Presidente Accademia delle Arti del Disegno Atlante di Michelangelo Buonarroti (1475-1564) Martedì 10 luglio Claudio Rocca Direttore Accademia di Belle Arti di Firenze Ninfa Arnina di Lorenzo Bartolini (1777-1850) Martedì 17 luglio Paolo Ermini Direttore Corriere Fiorentino Cassone Adimari de Lo Scheggia (1406 –1486) Martedì 4 settembre Antonio Paolucci Modello del Ratto delle Sabine di Giambologna (1529-1608) Martedì 11 settembre Tomaso Montanari Professore di storia dell’arte moderna, Università degli studi di Napoli ‘Federico II’ Compianto di Cristo di Santi di Tito (1536 - 1603) Martedì 18 settembre Carlo Sisi Monumento funebre a Virginia de Blasis di Luigi Pampaloni (1791 –1847) Martedì 25 settembre Antonio Natali Miracoli di san Zanobi di Ridolfo del Ghirlandaio (1483-1561)

Galleria dell’Accademia di Firenze

Via Ricasoli, 58-60

www.galleriaaccademiafirenze.benicutlurali.it

