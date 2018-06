Antiquariato, mercatini e sfilata di moda in centro storico

Domenica 3 giugno, nel centro storico di San Miniato, torna il Mercatino dell'Antiquariato e delle Arti e dei mestieri, dove il fascino degli oggetti intriganti e desueti incontra l'originalità del piccolo artigianato e degli antichi mestieri. I banchi saranno allestiti in Piazza del Popolo, Corso Garibaldi, sotto i Loggiati di San Domenico e in via IV novembre, dalle 8 alle 20. Il mercatino, organizzato e promosso dalla Fondazione San Miniato Promozione con il Comune di San Miniato, ormai da diverse edizioni si è arricchito con altre proposte, nuovi espositori e idee originali in mostra ed in vendita, pronto ad accogliere anche la clientela più esigente. Questo originale evento si inserisce in un contesto di iniziative volte alla valorizzazione di un territorio che conosce bene il suo passato e lo ripropone in chiave moderna, con tutta la sua bellezza e ricercatezza.

La prossima domenica sarà protagonista anche Maresca Morelli con la sfilata di moda del Centro Trimoda che, a partire dalle 16.30, organizzerà il defilé con le allieve della scuola e le loro originali creazioni. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'Accademia Musicale di San Miniato Basso e sostiene i progetti del Movimento Shalom e dell'associazione “Amici di Elia onlus”.

Per informazioni Fondazione San Miniato Promozione: 0571/42745 - www.sanminiatopromozione.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

