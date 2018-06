Ciclista investito e incidenti, giornata nera sulle strade dell'Empolese Valdelsa

Giornata movimentata oggi sulle strade dell'Empolese Valdelsa, che ha richiesto l'assistenza della Polizia Municipale in diversi comuni dell'Unione. Incidenti che hanno causato feriti e conseguenti rallentamenti e traffico sulle strade.

A Vinci, in via Piastrino, un 65enne è rimasto coinvolto in un incidente con la moto alle 16.10. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto dell'incidente due ambulanze con i sanitari dalla Misericordia di Vinci e dalla Misericordia di Cerreto Guidi.

Un ciclista è stato investito a Fucecchio in viale Michelangelo Buonarroti intorno alle 17.20. Sul luogo dell'incidente è arrivata l'ambulanza con i soccorritori della Pubblica Assistenza di Fucecchio. La persona investita è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Un'auto è finita contro i para-pedonali nella frazione empolese di Fontanella, alle 18.30 nei pressi della strettoia della Coop. L'auto è uscita di strada da sola ed è rimasta bloccata in verticale.

Alle 17.25 all'uscita di Empoli, in direzione Pisa, sulla Fi-Pi-Li, una 37enne è rimasta coinvolta in un incidente, portata in ospedale in codice verde. Anche a Montelupo la situazione è resa difficile per la viabilità, congestionata a causa dell'incidente in Fi-Pi-Li fra Montelupo e Empoli ovest che ha deviato il traffico sulla rete cittadina.

