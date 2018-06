CNA Fita Toscana: “Lavorare nel mercato comunitario e armonizzare dei costi”

“I mezzi delle imprese di autotrasporto italiane circolano in tutta Europa, come i vettori degli altri paesi europei circolano in Italia. Ma i costi di gestione che le imprese di autotrasporto italiane devono sostenere sono molto più alti di quelle estere e di conseguenza non sono in grado di reggere la loro concorrenza. Lavorare in un mercato comunitario dovrebbe prevedere un’armonizzazione dei costi. Per questo motivo è necessario portare le imposte sul gasolio commerciale da autotrazione sotto il 50% del costo complessivo alla pompa, come già hanno fatto ben tredici Paesi europei. Solo così le imprese del trasporto torneranno ad essere competitive con benefici per l’intero Paese”. Lo dichiara il portavoce del trasporto merci di CNA Fita Toscana, Michele Santoni.

E aggiunge: ”Negli ultimi anni l’autotrasporto toscano e italiano ha perso importanti quote di mercato per colpa di una concorrenza con la quale è impensabile poter competere. A farne le spese sono state soprattutto le piccole e medie imprese artigiane”.

Nel 2008 in Toscana le imprese artigiane del settore autotrasporto merci erano 7.212 e occupavano circa 25.000 addetti; al 31/12/2017 il numero di queste imprese è sceso a 5.258. Quasi 2.000 di queste imprese sono sparite.

“Uno studio della CNA – aggiunge Santoni - rileva che l’Italia nel mese di maggio ha raggiunto il poco invidiabile secondo posto nella classifica dei prezzi del gasolio commerciale da autotrazione alla pompa più alti d’Europa, alle spalle della Svezia. In fondo alla graduatoria ci sono invece i paesi, dalla Polonia alla Bulgaria e alla Romania, che hanno così aumentato i chilometri percorsi sulle strade europee, con il picco del +55% della Romania”.

Il carburante incide tra il 30 e il 40% sui costi di gestione delle imprese italiane di autotrasporto e il suo continuo andamento al rialzo ha contribuito in maniera determinante al decremento del trasporto merci nazionale, pari al 9,4% negli anni 2013/2016, e alla chiusura di quasi 27mila imprese nel periodo 2008/2017. Imprese sostituite dai vettori esteri che hanno penalizzato il nostro Paese in termini di occupazione, tasse, imposte e contributi.

Al costo industriale del gasolio commerciale da autotrazione in linea con la gran parte dei Paesi europei (l’Italia è 11esima nella relativa graduatoria) corrispondono tassazione e accise pari a ben il 59,19% del prezzo alla pompa, che assegnano al nostro Paese il secondo posto in Europa per maggiore imposizione, alle spalle del Regno Unito. Il Lussemburgo (con il 44,12%) è lo Stato dove sul gasolio commerciale da autotrazione il fisco incide in misura minore, seguito da Polonia, Romania, Bulgaria, Spagna.

“Non intervenire – conclude il portavoce del trasporto merci di CNA Toscana - vuol dire mettere l’autotrasporto italiano nelle mani di altri, non possiamo competere con chi ha il vantaggio di costi di gestione più bassi e una tassazione favorevole”.

Fonte: CNA Toscana - Ufficio Stampa

