Festa della Repubblica sui monti del Chianti

Festa tricolore nel Chianti. Musica, commemorazioni, arte e storia si fondono nel ricco programma delle celebrazioni del settantaduesimo anniversario della Repubblica italiana che prende vita tra le colline della Toscana. Si conclude sabato 2 giugno il ciclo di eventi che il Comune di Greve in Chianti ha dedicato al centenario della Prima Guerra Mondiale. Un percorso di conoscenza, approfondimento e riflessione sulla storia del nostro paese che la giunta Sottani ha avviato alcuni anni fa realizzando pubblicazioni, ricostruzioni storiche, eventi in piazza e momenti celebrativi, come la valorizzazione del diario del soldato poeta Ottavio Martini, la rivolta delle donne di Lamole. Uno degli eventi è la mostra in corso “Gocciole di storia”, a cura di Andrea Gigliotti, che raccoglie testimonianze delle famiglie di Lucolena e una ricerca che documenta la presenza di 169 uomini, mobilitati per la Grande Guerra provenienti da Santo Stefano in Lucolena. L’esposizione rimarrà aperta, negli spazi della biblioteca comunale fino alla metà di giugno.

Commemorazioni

Il programma delle iniziative prevede domenica 3 giugno alle ore 12 a Lucolena le celebrazioni del primo anniversario del monumento ai combattenti, intitolato ad Ottavio Martini con un brindisi e l'intrattenimento musicale a cura della Scuola di Musica di Greve in Chianti. La comunità parteciperà attivamente alla realizzazione del Giardino fiorito. Le famiglie sono state invitate a decorare e arricchire l’area verde con piante e fiori in ricordo di tutte le sofferenze causate dalla guerra. Ospiti d’eccezione di Lucolena i rievocatori storici della prima guerra mondiale appartenenti al Sesto Battaglione Alpini Gruppo Storico Verona. Gli alpini faranno un picchetto d'onore alla festa del giardino in fiore e domani, sabato 2 giugno, allestiranno dalle ore 16 un campo militare nel giardino della scuola di Lucolena, curato nei dettagli e attrezzato con gli spazi e le funzioni proprie della guerra. Saranno presenti alcuni soldati e crocerossine in abiti ricostruiti con precisione. “Lo scopo dell’iniziativa -Andrea Gigliotti, rappresentante della Pro Loco di Lucolena e del Gruppo San Michele - è prevalentemente didattico ed è teso a coinvolgere le nuove generazioni nella riscoperta del valore della memoria”. Anche nella frazione di Poggio alla Croce l’amministrazione comunale sarà presente per le commemorazioni della Festa della Repubblica con la deposizione delle corone al monumento ai caduti previsto nel corso della mattina del 2 giugno.

Altri eventi

Una festa di comunità di carattere artistico è stata organizzata nella località Passo dei Pecorai. Si tratta dell'ottava edizione de "Il passo più lungo della gamba", un'estemporanea di pittura sui temi della luce del Chianti e dell'armonia a cura di Bona Baraldi. L'evento prevede la partecipazione dei ragazzi del Gruppo Insieme e gli allievi del corso di pittura Il senso del colore.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

