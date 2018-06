Festival Mondiale di Dragon Boat delle Donne in Rosa del 2018. Campagna per il reclutamento di volontari

Si avvicina lo straordinario appuntamento con il 2018 IBCPC Participatory Dragon Boat Festival, Florence Italy in programma a Firenze nella settimana dal 2 all'8 Luglio 2018 che vedrà la partecipazione di oltre 4.000 donne operate di tumore al seno, insieme ad i loro accompagnatori, per prendere parte alle avvincenti gare di Dragon Boat che si svolgeranno in Arno sabato 7 e domenica 8 Luglio nel Parco delle Cascine.

Oggi la Commissione Cultura e Sport ha ospitato l’associazione FIRENZE IN ROSA Onlus costituente il Comitato organizzatore del Festival con l’intervento della Presidente Lucia De Ranieri, del Vicepresidente Alessandro Piccardi e del Segretario Iolanda Giamberini.

“La FIRENZE IN ROSA Onlus – spiega la presidente della Commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani – ha lanciato una campagna per il reclutamento di volontari che possano collaborare a tutte le attività necessarie alla sua completa riuscita: un aiuto insostituibile per la realizzazione di un evento importante non solo per Firenze con tutta la sua area metropolitana ma anche per l'Italia, che ospiterà per la prima volta questo Festival su suolo europeo con l'imponente partecipazione di 130 squadre provenienti da 18 paesi in rappresentanza dei cinque continenti. Sarà un'esperienza unica nel suo genere – conclude la presidente Giuliani – e sono ben accetti tutti coloro che desiderano impegnarsi in questo evento dai 16 anni in su. Il Festival Dragon Boat delle Donne in Rosa sarà l'evento sportivo internazionale che colorerà di rosa la città e non potrebbe mai realizzarsi senza la partecipazione attiva di tutta la cittadinanza”.

“L'anima di questo Festival – afferma la Presidente del Festival Lucia De Ranieri – fonda le sue radici nel volontariato e proprio per questo motivo è nostro desiderio coinvolgere nella sua realizzazione il maggior numero di persone possibile e tutte le realtà di volontariato del territorio contando sulla voglia di partecipare ed essere protagonisti in prima persona di chiunque si senta orgoglioso di poter contribuire, con il proprio impegno e passione, ad un evento mondiale unico ed indimenticabile, insieme potremo renderlo un successo per Firenze”.

I volontari avranno la possibilità di vivere ogni giorno in prima persona l'indimenticabile esperienza di un evento mondiale: contribuendo alla sua preparazione, accogliendo i partecipanti, operando nella fase di accreditamento all'evento, prestando il proprio servizio nel grande villaggio che verrà realizzato nel Parco delle Cascine sia nel suo allestimento che in supporto alle gare ed alla vita nel villaggio.

Per maggiori informazioni si può inviare una email a volontari@florencebcs2018.org e scaricare il modulo di adesione dalla pagina http://www.florencebcs2018. org/it/volontari/

