MOVE Week, anche nel Comprensorio del Cuoio una settimana 'europea' dedicata allo sport

Movimento, benessere, ambiente, nutrizione, educazione, socialità, diritti di cittadinanza: da molti anni l’UISP mette in campo energia, passione e competenze su questi temi e si è fatta promotrice di un grande numero di buone pratiche qualificate che hanno tagliato trasversalmente tematiche e fasce di età e percorso diverse strade che portano verso la salute individuale e collettiva, confrontandosi con interlocutori del sistema sociosanitario, con i referenti istituzionali e con altri soggetti associativi. L’obiettivo è quello di coniugare i temi degli stili di vita e del movimento in uno scenario di relazioni associative, di coesione sociale e di ridisegno degli spazi pubblici, per uno sport per tutti e una salute di cittadinanza.

La MOVE Week, 28 maggio - 3 giugno, settimana di mobilitazione dedicata alla promozione dello sport per tutti e di stili di vita attivi, è l’evento di punta di NowWeMove, campagna Europea di sensibilizzazione per incrementare del 20% il numero di cittadini Europei fisicamente attivi entro il 2020, promossa dall’ISCA - International Sport and Culture Association. La MOVE Week, che in Italia è coordinata e integralmente autofinanziata dall’UISP, si svolge contemporaneamente in 29 paesi, coinvolgendo circa 3.000 città e mettendo in moto milioni di cittadini in tutta Europa

Anche la Uisp Comitato Territoriale Zona del Cuoio ha aderito proponendo una camminata in compagnia al lago

Il Comitato Territoriale Uisp Zona del Cuoio ha aderisce all'iniziativa proponendo un pomeriggio all'insegna dello Sport per tutti. Oggi Venerdì 1 Giugno 2018 presso il Lago Varramista nel comune di Montopoli in val d'Arno abbiamo organizzato una passeggiata all'aria aperta con tutti i nostri gruppi di attività motoria arricchendo la giornata con una allegrissima e sana merenda. Un grazie a tutti i partecipanti da parte del UISP comitato territoriale Zona del Cuoio

Fonte: Uisp Zona del Cuoio

