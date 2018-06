Protocollo sicurezza sul lavoro, Angelini (Cgil Toscana): "Passo avanti"

Sicurezza sul lavoro, firmato Protocollo in Regione Toscana: la dichiarazione di Dalida Angelini (segretaria generale Cgil Toscana)

“Ogni morto e ogni incidente sul lavoro rappresentano una perdita per tutta la società e una sconfitta per tutti. Questo protocollo, che prova a mettere insieme le competenze di vari attori per rafforzare la lotta agli incidenti sul lavoro, è un passo avanti importante; conoscenza e convinzione sono la base per migliorare la sicurezza. Il messaggio è: ci si può fare, gli incidenti sul lavoro non sono fatalità. Oggi dalla Toscana parte un messaggio anche al nuovo governo nazionale che si sta insediando: la sicurezza sul lavoro sia uno dei temi prioritari, anche in Toscana non ne possiamo più di contare i morti e gli infortunati”.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Tutte le notizie di Toscana