In strada con il figlio per sfuggire al compagno ubriaco: arrestato 43enne

È scappata in strada con in braccio il figlio di pochi mesi per sfuggire alla violenza del compagno ubriaco. L'uomo, all'arrivo dei carabinieri, ha anche estratto un coltello a serramanico minacciandoli. È accaduto a Salivoli, vicino Piombino. Dopo una colluttazione i militari sono riusciti a bloccare e disarmare l'uomo, un 43enne già conosciuto alle forze dell'ordine, e lo hanno poi arrestato. I carabinieri hanno accertato che l'uomo spesso abusava di alcol e farmaci aggredendo poi verbalmente, e a volte fisicamente, la propria compagna. In molti casi i soprusi avvenivano in presenza del figlio.

