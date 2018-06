Studio Cavallini & Partners di Pisa vince Le Fonti Award 2018

Studio Cavallini & Partners vince la VIII edizione de Le Fonti Innovation Awards® 2018, nella categoria “Boutique di Eccellenza dell’anno nel settore della Consulenza Manageriale“.

Lo storico studio di consulenza di Pontedera è stato riconosciuto come un’eccellenza italiana di grande esperienza e in forte crescita nel settore della consulenza, risanamento e accelerazione della PMI, e premiato perché in grado di puntare su innovazione e qualità.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di ieri, 31 maggio 2018 presso Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana di Milano. La dott.ssa Sabrina Cavallini, titolare e direttore dello Studio ha ritirato il premio assegnatole di fronte ad una platea di CEO e top executives di importanti imprese di settore.

Questa la motivazione ufficiale della vittoria:

“Per la grande conoscenza del mondo aziendale, sempre rafforzata dall’esperienza e dall’aggiornamento. Per il grande impegno nell’instaurare un rapporto confidenziale con il cliente, individuando sempre soluzioni adatte a ogni esigenza”.

La selezione è stata elaborata dal Centro Studi, dal Comitato Scientifico composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e legale, nonché dalla redazione delle riviste World Excellence - Le Fonti Legal - Finanza & Diritto e sulla base di una survey di oltre 40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni.

Cenni su Studio Cavallini & Partners – consulenza aziendale a Pontedera

Studio Cavallini & Partners è il punto di riferimento su Pisa e provincia per gli imprenditori che cercano una guida su come gestire al meglio la loro piccola o media impresa.

In un settore complesso come quello della gestione aziendale, la nostra struttura si distingue perché non lascia solo l’imprenditore con un manuale di istruzioni, ma lo accompagna in un percorso pensato insieme per far emergere le potenzialità aziendali e guardare al futuro con più ottimismo.

Il nostro è un approccio che mette al centro l’azienda proponendole interventi calibrati sulla situazione specifica e indicazioni per prevenire le difficoltà, proteggere le risorse e raggiungere gli obiettivi di crescita.

Alla guida dello Studio, ad oggi composto da 20 collaboratori, c’è la dott.ssa Sabrina Cavallini, che ormai da vent’anni aiuta i piccoli imprenditori a realizzare i loro più grandi obiettivi di business.

