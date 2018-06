Calcio Storico, Torselli (FdI): "Atteggiamento vergognoso del PD"

“Prima il Pd con la manovalanza della sinistra cambiano le regole del gioco a venti giorni dal torneo, poi, se qualcuno alza la testa e non vuol sottostare a questa dittatura, volano le minacce di togliere sede e contributi? Un atteggiamento a dir poco vergognoso”. A parlare è Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale e unico ad essersi opposto alle modifiche del regolamento del Calcio Storico votate 10 giorni fa in Palazzo Vecchio.

“Nardella e il PD - conclude Torselli - dopo aver rovinato tutta Firenze, hanno rovinato anche il Calcio Storico con decisioni assurde, per rimediare alle quali, hanno usate ‘toppe’ ancora più assurde. Per fortuna, quello di quest’anno, sarà l’ultimo torneo organizzato da Nardella, Pierguidi e Vannucci...”

Fonte: Ufficio stampa

