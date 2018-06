Festa della Repubblica, a Altopascio il sindaco incontra i lavoratori del Mercatone Uno

Presidio lavoratori Mercatone Uno Altopascio: il sindaco Sara D’Ambrosio ha voluto celebrare la Festa della Repubblica al fianco dei dipendenti in sciopero da quasi una settimana. “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro - interviene D’Ambrosio - Il lavoro è quindi l’essenza del nostro paese, l’ossatura su cui si costruisce la comunità, su cui si sviluppa la qualità della vita e si gettano le basi per determinare la crescita di un territorio. Ho voluto celebrarla qui, con i lavoratori, la festa della Repubblica, mentre a Lucca, per la cerimonia in Cortile degli Svizzeri, è andato il vicesindaco Daniel Toci. La battaglia di questi lavoratori è la nostra battaglia, la battaglia di un’intera comunità, a favore del lavoro e dei diritti. È stato così con altre vertenze che hanno riguardato il nostro paese, a partire dalla Toscana Pane, e sarà così sempre”.

“Oggi come sindaci - conclude - abbiamo una grande sfida da interpretare e portare avanti. Attrarre, sostenere e incentivare gli investimenti sul territorio, facendo in modo che questi si inseriscano nel contesto urbano e ambientale. Senza investimenti non riparte l’occupazione: questo è quello che può concretamente fare un sindaco, questo è ciò che stiamo facendo da due anni e continueremo a farlo nei prossimi tre”.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Altopascio