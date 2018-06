Francesco Sole a Villa Bardini: l'dolo dei teenager al festival 'La città dei lettori'

Il suo ultimo libro, '#ti amo', è una raccolta di poesie sull'amore ai tempi di YouTube. Il giovane autore Francesco Sole lo ha raccontato e ha letto alcune pagine, a cielo aperto, davanti a un pubblico di giovanissimi ma soprattutto giovanissime fan, arrivate questa mattina nel Belvedere di Villa Bardini, per il secondo giorno del festival 'La città dei lettori', evento promosso dall'Associazione culturale Wimbledon, con la collaborazione della Fondazione CR Firenze e della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron. "Oggi abbiamo la possibilità di leggere con il bellissimo panorama di Firenze alle nostre spalle - ha detto Francesco Sole, ospite del festival - io scelgo di raccontare i sentimenti a 360 gradi e il mio libro è un percorso fatto di quattro stagioni che parla di amore, non soltanto amore fra le coppie ma anche l'amore che può esserci fra una madre e un figlio". Al termine del reading l'autore si è fermato a firmare copie del suo libro e fare qualche selfie.

All'anagrafe è Gabriele Dotti, in arte Francesco Sole. Classe 1992, nato a Modena e diventato uno dei più conosciuti YouTuber, con milioni di visualizzazioni. Ha conquistato la rete, e in particolare i teenager, con dei video ironici su temi adolescenziali. Fino ad ora ha pubblicato quattro libri: i romanzi 'Stati d'animo su fogli di carta' (2014) e 'Mollato cronico' (2016), e le due raccolte di poesie '#ti voglio bene' (2017) e '#ti amo' (2018). Attualmente conduce il programma televisivo su Canale 5 'Tu sì che vales' insieme a Belen Rodriguez.

