"Lo sguardo di Gesù che ama permette di vedere la luce, sia per Federico Zini che per Elisa Amato". Così il vescovo Andrea Migliavacca ha cercato di fornire la chiave di comprensione alla folla di fedeli attonita per la tragedia dei due ex fidanzati durante i funerali dell'ex calciatore a Balconevisi (San Miniato). Le lacrime e i singhiozzi di centinaia di persone hanno scandito la cerimonia. Sul feretro i tanti colori delle sciarpe che hanno rappresentato la vita di Federico, le squadre di calcio in cui ha militato fino ai neroverdi del Tuttocuoio.

LE PAROLE DEL VESCOVO DI SAN MINIATO

"Lo sguardo della misericordia e di chi ama, che illumina il peccato e accoglie con grande tenerezza la vita di Elisa, ingiustificatamente tolta. Ai familiari di Elisa va il nostro affetto e la nostra solidarietà. Siamo vicini nel dolore a Prato, dove si stanno celebrando i funerali dal vescovo di Prato. Lo sguardo del Signore illumina anche i gesti di Federico, che non sappiamo per quali tristezze è diventato causa di tanto male. Anche Gesù conosce e custodisce le tante qualità buone di Federico, ben conosciute dagli amici e dai familiari. Lo sguardo di Gesù abbraccia, perdona e invita a sperare. Guarda anche a noi, aiuta a custodire nel cuore le domande che forse non troveranno risposta e a essere di sostegno in questo duro momento".

LE PAROLE DELLA FAMIGLIA

Lo sgomento e l'incredulità che hanno contraddistinto questi giorni di lutto non hanno scalfito il ricordo di Zini nei giorni migliori. Per questo ha partecipato una folla così grande e la famiglia ha voluto ringraziare dal pulpito tutti i presenti e il vescovo Migliavacca, chiamato proprio dalla famiglia a celebrare la funzione. Non sono mancate ovviamente le condanne per il gesto tragico dell'ex attaccante.

Hanno parlato i familiari di Zini, che hanno letto alcune lettere in memoria di Federico. Il padre Maurizio, con la voce rotta dall'emozione, ha salutato il figlio. Il fratello Lorenzo ha letto una lettera della zia Elisabetta, visto che Federico era molto legato alla nipotina. "Insegna agli angeli a fare gol, ciao Chicco" è stata la frase finale, che ha fatto scoppiare tutti in lacrime.

I FATTI DEL 26 MAGGIO

Lo scorso 26 maggio Federico Zini ha sequestrato la sua ex fidanzata Elisa Amato a Prato e le ha sparato alcuni colpi di pistola, anche se la dinamica è ancora da chiarire. Si è diretto al parcheggio del campo sportivo di Gargozzi e ha rivolto a se stesso l'ultima pallottola, uccidendosi.

Oggi, sabato 2 giugno, sono stati officiati dal vescovo Migliavacca i funerali di Zini mentre, a cinquanta chilometri di distanza, a Galciana (Prato) veniva sepolta proprio Elisa Amato.

Elia Billero

Tutte le notizie di San Miniato