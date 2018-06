"Erba alta e incuria al parco di Santa Maria": la denuncia di Poggianti (Centrodestra)

"Nella giornata del 1 giugno 2018, sollecitato ed accompagnato da alcuni residenti di Santa Maria, ho effettuato con Antonio Bossa, Coordinatore empolese dell'Unione di Centro (UDC), un sopralluogo presso i giardini tra Via Sodoma, Via Rossellino e Via Vasari, oltre al piccolo spazio verde di Via Ghiberti; entrambi nella zona retrostante l'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Una situazione indecorosa e veramente allarmante che non può essere giustificata dal maggio piovoso che ci lasciamo alle spalle. Varie sono le problematiche riscontrate e che non si circoscrivono solamente all'erba alta". - così Andrea Poggianti, Capogruppo e Consigliere Comunale del Centrodestra di Empoli.

"A parte il fatto che non è normale che quest'ultima arrivi al ginocchio e che sommerga totalmente le poche panchine presenti, mi domando altresì il motivo per cui sia composta completamente da forasacchi. E' noto a tutti che essa sia un pericolo sia per i bambini sia per i cani, pertanto sarebbe necessario provvedere alla semina di erba 'all'inglese' così da evitare queste insidie per il futuro.

I problemi veri però attengono sia ai pini ed ai cespugli che delimitano il quadrilatero verde, sia alle condizioni del piccolo parco giochi. I pini sono anni che non vengono potati, molti di loro presentano pendenze e rami secchi preoccupanti per i cittadini che si trovino ad utilizzare questo spazio verde. Lo stesso vale per i cespugli, la cui vegetazione incolta ormai ha fagocitato i cestini ed i lampioni che dovrebbero illuminare la zona.

Di migliore salute non gode il piccolo parco giochi presente. Il castello e gli altri giochi a molla sono letteralmente sfasciati e rotti. Alcuni residenti mi hanno rappresentato che di loro iniziativa hanno dovuto rimuovere le parti metalliche acuminate lasciate scoperte dai vandali poiché il Comune non si presenta da tempo. Mi domando dove siano finiti i famosi 900mila euro stanziati da giugno 2017 dal Sindaco Barnini per rinnovare i parchi giochi dei vari giardini empolesi.

E che non si presenti da molto tempo qualcuno del Comune è dimostrato dalla presenza della processionaria e dalle zanzare, nessun trattamento è stato cosparso nell'area per prevenire entrambi gli insetti.

Pertanto", - conclude Andrea Poggianti, Capogruppo e Consigliere Comunale del Centrodestra di Empoli - "nel prossimo Consiglio Comunale di Empoli di giugno 2018 presenterò una mozione affinché l'Amministrazione si impegni in una manutenzione straordinaria di queste realtà. E' inaccettabile per Empoli che, a causa di una Giunta Barnini incapace di rispondere ai bisogni della città, alcuni cittadini siano costretti a vivere in queste condizioni."

Centrodestra Empoli - Ufficio Stampa

