Piaceri e rischi della lettura nel Rinascimento, incontro con Lina Bolzoni a Lucca

“Piaceri e rischi della lettura nel Rinascimento”: di questo si parlerà martedì 5 giugno alle 17,30 agli “Incontri con le eccellenze” insieme alla professoressa e scrittrice Lina Bolzoni. Il nuovo appuntamento, a ingresso libero, nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino 7 a Lucca) vede come ospite proprio una delle maggiori esperte italiane di storia della letteratura.

Lina Bolzoni ha insegnato Letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa. È stata visiting professor in diverse università fra cui Harvard e New York University, il Collège de France e l’Ecole Normale Supérieure di Parigi. Socio nazionale della Accademia dei Lincei, socio onorario della Modern Language Association e membro della American Philosophical Society, dell’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, Institut de France e fellow della British Academy, collabora alle pagine culturali del “Sole 24 ore” e ha scritto numerosi libri, tradotti in diverse lingue e collaborato a mostre importanti.

Gli “Incontri con le eccellenze” sono organizzati dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca insieme a Fondazione Lucca Sviluppo e Comune di Lucca, in collaborazione con l’Accademia Nazionale dei Lincei. Anche questo appuntamento vedrà l'introduzione di Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, di Alberto Del Carlo, presidente della Fondazione Lucca Sviluppo e del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini.

