Radicofani ha un nuovo assessore: è Valentina Rossetti, che ha ricevuto dal sindaco Francesco Fabbrizzi le deleghe su Pari opportunità, Istruzione, Turismo. Il suo recapito telefonico, al Comune, è: 057855905. Insieme a lei, in giunta, il vicesindaco con il suo stesso cognome (ma nessuna parentela), Matteo Rossetti. “Sono contento - osserva il sindaco Francesco Fabbrizi per questo cambio in corsa. Abbiamo dato spazio e un giusto riconoscimento a una giovane donna, capace, ricca di interessi”. Valentina, che si è laureata in Giurisprudenza, sta attenendo l’esito della selezione per esercitare la professione di avvocato. È volontaria della Misericordia, conosce bene l’inglese ed ha studiato ragioneria prima del percorso universitario. Sopratutto, si è sempre impegnata per la Comunità. Tra l’altro, è nel direttivo della proloco di Radicofani e sta seguendo, in un apposito comitato, il gemellaggio con la cittadina francese di Fay aux Loges, che si è caratterizzato per tante iniziative. “Voglio lavorare per il mio Comune – osserva il neo assessore – con spirito di sacrificio e la massima disponibilità . Le soddisfazioni saranno sopratutto morali: spero di far bene, e di dare risultati importanti ai miei concittadini”.

Fonte: Comune di Radicofani - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Radicofani