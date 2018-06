Tragedia a Tirrenia: muore in spiaggia Sandro Fulignati, commerciante di Pontorme

Una vera e propria tragedia quella accaduta oggi, sabato 2 giugno, a Tirrenia. Lungo il litorale pisano è morto Sandro Fulignati, storico commerciante di Empoli. Aveva 61 anni e da molto tempo lavorava in un negozio di generi alimentari nel quartiere di Pontorme. La notizia ha scosso la città e lasciato di stucco amici e parenti.

Fulignati era al mare con la famiglia, quando ha deciso di andare a fare un bagno. Si stava avvicinando all'acqua quando ha avuto un malore. Subito decine di bagnanti sono accorse per aiutarlo, ma non c'è stato niente da fare. I sanitari inviati dal 118 hanno provato a rianimarlo, ma l'empolese è spirato in spiaggia, probabilmente per un infarto. Sul posto anche la polizia.

Tutte le notizie di Empoli