Use Scotti Rosa, le Under 16 campionesse toscane di 3 contro 3

Le Under 16 targate Use Scotti Rosa sono campionesse toscane di 3 contro 3 ed andranno a Bari a giocare per il titolo nazionale. Il successo è arrivato nei giorni scorsi al palazzetto dello sport "Nedo Betti" di Castelfiorentino dove si sono presentate Porcari (2 squadre), Don Bosco Figline, Gmv Meet Ghezzano, Basket Femminile Livorno, Le Mura Spring Lucca, CMB Valdarno, Pall. Femminile Firenze, Fortitudo Basket Acli Livorno e, appunto, l'Use Scotti Rosa. Le squadre sono state suddivise in due gironi dove si sono incontrate all'italiana con gare di sola andata. Al termine le prime due classificate di ogni girone hanno disputato le semifinali ad eliminazione diretta e le vincenti hanno poi giocato la finale primo e secondo posto. L'Use Rosa ha trovato in finale Figline ed ha vinto. La squadra era composta da Chiara Vezzi, Anna Francalanci, Gloria Calugi e Irene Ruffini ed ora, nel mese di giugno, andranno a Bari per la finale nazionel. In bocca al lupo.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa

