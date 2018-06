Se non vedi il video, clicca qui.

È il ciuco Urbano a volare sopra il cuore di Empoli. Come da tradizione, oggi, sabato 2 giugno, la rievocazione storica del Volo del Ciuco si è conclusa con la discesa dell'animale, realizzato con la cartapesta dagli allievi della prof.ssa Bertelli del liceo Virgilio di Empoli, dal campanile della Collegiata di Sant'Andrea fino a schiantarsi alle colonne del palazzo Ghibellino, in piena piazza Farinata degli Uberti.

Durante questo evento, i cittadini empolesi dileggiano una personalità che si è contraddistinta nell'arco dell'ultimo anno: l'anno scorso fu Giovanni da Ischia, in riferimento all'ex allenatore dell'Empoli Martusciello, quest'anno invece è Urbano. Perché Urbano? Per via del caos dei vigili urbani, vale a dire la polizia municipale dell'Unione dei Comuni, per la quale ieri sono arrivate novità importanti.

In piazza a assistere al volo erano presenti centinaia di persone, che hanno prima fatto da cornice al corteo storico. Quest'ultimo ha portato tra le vie del Giro di Empoli molti figuranti con vestiti d'epoca. Si ricorda che per l'edizione 2018 non sono stati effettuati i giochi che hanno contraddistinto le scorse cerimonie. A intrattenere la folla il 'Giullar Cortese', all'anagrafe Gianluca Foresi, assieme alle esibizioni dei 200 figuranti dei tre Castelli di Empoli, Monterappoli e Pontorme. In 'prestito' da Cerreto Guidi invece erano presenti i tamburi della Contrada di Porta Fiorentina e dai musici e sbandieratori della Contrada Porta Caracosta.

Per quei pochi che ancora non lo sanno, la celebrazione riporta alla mente degli empolesi un fatto accaduto nel XIV secolo. All'epoca Cantino Cantini riuscì ad espugnare la rocca di San Miniato. "Ci riuscirete quando gli asini voleranno" dissero i sanminiatesi agli empolesi e da allora la storia s'è fatta mito e poi rievocazione. Il Volo del Ciuco era stato sospeso nel XIX secolo salvo poi essere ripreso nel 1981.

Elia Billero

Tutte le notizie di Empoli