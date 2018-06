Al Florence Book Party gli scrittori fra giovani lettori e selfie, e il lancio del premio Book Blogger

Una vera e propria festa dedicata ai lettori e in particolare ai giovanissimi, con i loro scrittori più amati, fra selfie e copie firmate. Grande partecipazione, questa mattina, nella Terrazza di Villa Bardini, per il Florence Book Party, uno dei momenti più attesi della prima edizione del festival 'La città dei lettori', promossa dall'Associazione culturale Wimbledon, con la collaborazione della Fondazione CR Firenze e della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron.

I ragazzi amanti dei generi fantasy, young adult, thriller hanno potuto incontrare, in collaborazione con il blog letterario 'Il bello di esser letti', 19 autori che spaziano dalla narrativa per ragazzi alla fiction. C'erano Diego Galdino, Manlio Castagna, Tea Ranno, Silvia Ciompi, Jules Hofman, Felicia Kingsley, Alessandra Angelini, Virginia De Winter, Silvia Montemurro, Sabrina Grementieri, Chiara Parenti, Angela Iezzi, Adele Vieri Castellano, Patrisha Mar, Cinzia Giorgio, Tarducci Trodella, Camilla Dell'Orto Necchi, Viviana Picchiarelli e Chiara Panzuti.

Il Florence Book Party è stata l’occasione per lanciare il Premio Book Blogger 2019, il primo premio letterario che riconosce il ruolo che da anni svolgono blogger, instagrammer e youtuber nel settore dell’editoria. Le recensioni di questi comunicatori influenzano i gusti del pubblico sui prodotti editoriali ma soprattutto hanno un ruolo determinante nella scoperta di nuovi talenti. Canali che sfuggono alle logiche del mercato tradizionali e che sono in grado di generare fenomeni virali nella rete. Così l’anno prossimo saranno loro, blogger e influencer, a decretare il migliore o la migliore scrittrice sia italiano che straniero di quattro categorie di narrativa pubblicata in dodici mesi: fiction femminile, thriller, young adult e fantasy.

Tutto non potrà che accadere sul web, sul sito de 'La città dei lettori', in cui verrà inserito il regolamento e basterà registrarsi per partecipare. I vincitori saranno premiati nell’edizione numero due del festival il prossimo anno. Inoltre sarà possibile anche decretare i migliori influencer, tre le categorie: book blogger, book tuber o book instagrammer.

Fonte: Fondazione CR Firenze

