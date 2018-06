Al via le audizioni per il corpo di ballo del Teatro e per l’Accademia del Manzoni

Sono arrivati fin dalle 8 di mattina da tutta Italia: chi in treno, chi in auto, qualcuno in autobus. È la carica dei numerosi candidati che domenica 27 maggio si sono cimentati a Firenze nell’attesa audizione, organizzata dalla Dance Performance per danzatrici e danzatori, finalizzata alle produzioni del costituendo il Corpo di Ballo del Teatro Manzoni, ex cinema storico di Firenze, la cui apertura è fissata per fine anno.

Felicissimi gli organizzatori, in primis i Direttori Artistici della Dance Perfomance, Donatella Cantagallo, Gabriele Palloni, Enzo Pardeo.

Le lezioni sono state tenute dalla Maestra Alessandra Bianchini per la danza classica, già prima ballerina del Teatro Comunale di Trieste e di Rovigo e della Compagnia Astra Roma Ballet e dal danzatore Gabriele Virgilio per il modern-contemporary e video dance , noto al grande pubblico per le partecipazioni in diversi video musicali di artisti come Emma e Jovanotti, nonché componente del del Corpo di Ballo in molto programmi televisivi Rai e Mediaset e nel talent show Amici.

La commissione giudicante era formata da: Giuseppe Mintrone, danzatore e già coreografo stabile del Piccinniballet, Giuseppe Tagliente fisioterapista/posturologo e dai citati Direttori Artistici della Dance Perfomance.

Nei prossimi giorni verrà redatta una graduatoria dalla quale si attingerà per le future produzioni di danza del Teatro Manzoni.

Nel pomeriggio le sale di Via Fabbroni si sono affollate di giovanissimi aspiranti danzatori per le prove di accesso ai Corsi dell'Accademia del Teatro Manzoni, in apertura alla fine di settembre , che sarà ubicata, unitamente ai Corsi didattici per tutte le discipline delle perfoming arts, al piano superiore dell’ex storico cinema, che sarà restituito alla città di Firenze, nella rinnovata veste di teatro polifunzionale, sul modello dei più moderni contenitori spettacolari europei.

Fonte: Ufficio Stampa

