Altro atto vandalico alla sede di Forza Italia: minacce a Gandola e al pm Di Matteo

Altro atto vandalico alla sede di Forza Italia a Campi Bisenzio dopo i fatti dello scorso maggio. Si tratta del terzo caso. Sulla porta d'ingresso sono state scritte minacce con un pennarello rivolte contro il pm antimafia Nino Di Matteo e il consigliere comunale di Fi Paolo Gandola: "Morte giudice Di Matteo, Gandola crepa", si legge. Disegni osceni, invece, sul manifesto ritraente la candidata sindaco Quercioli. Non manca il riferimento nazista e xenofobo: disegnata anche una svastica e la scritta 'ebrei nei forni'. Indagano i carabinieri.

La nota di Forza Italia sull'accaduto

Il sorriso delle prime secchiate di vernice contro la vetrina della sede di Forza Italia a Campi Bisenzio ha oramai lasciato lo spazio alla rabbia. Dopo la vernice e le minacce di morte del giorno successivo, in queste settimane i vandalismi sono stati quasi sempre quotidiani con il ritrovamento, per due volte, di olio fritto davanti alla nostra sede. Poi stamani, la vetrina è stata ritrovata spaccata con scritte nuove minacce di morte: “Gandola crepa”, “morte giudice di Matteo”.

Che fine ha fatto la serenità a Campi Bisenzio? Si tratta di una città dove l’insicurezza dilaga, dove chiunque possa sentirsi impunito di fare qualunque danneggiamento? Possibile che nessuno abbia sentito nulla? Hanno frantumato la vetrina e nessuno ha visto nulla? Domenica prossima saranno i cittadini a parlare e siamo certi che decreteranno non solo il nostro diritto ad esistere ma anche a governare. Evidentemente qualcuno vuol farci vincere a tutti i costi.

Si esprimono così Paolo Giovannini, Coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze e Paolo Gandola, Capolista alle prossime elezioni comunali.

Chi paga adesso i danni?, aggiunge Paolo Gandola. In tutti questi giorni abbiamo fatto intervenire sempre i carabinieri, possibile che non si sappia individuare chi sia questo squilibrato?

E’ scandaloso il degrado culturale, sociale e politico che Campi Bisenzio ha raggiunto. Questa situazione è di così basso livello a causa delle frantumazioni della sinistra che noi combattiamo da anni in modo vigoroso e serio.

Forza Italia è presenta a Campi Bisenzio dal 1995 e mai fino ad oggi si era giunti a questa situazione.

Noi non abbiamo alcuna intenzione di ripulire la vetrina. Rimarrà così fino a Domenica prossima. Tutti devono vedere come sia oggi ripiegata su se stessa Campi Bisenzio. Tutto devono capire come sia urgente dire basta a questo sistema di omertà, di silenzio, di impunità, di insicurezza. O si cambia, si cambia davvero o Campi non ha altro destino che adagiarsi in un sonno senza alcuna prospettiva di futuro, sicurezza e buongoverno.

