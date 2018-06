I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti alle ore 13:30 a Tirrenia, in via dei Mandorli, per un incendio auto. Un’Audi A6 da poco parcheggiata ha iniziato a bruciare dalla parte destra del motore: le cause sono da attribuire a problemi di natura elettromeccanica. Sul posto è intervenuta la polizia locale e carabinieri della stazione di Tirrenia.

Tutte le notizie di Pisa