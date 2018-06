Il Casotti vince la Coppo del Circondario Uisp 2018

Dopo la promozione in A2 arriva anche il trionfo nella Coppa del Circondario. Il Casotti Calcio conclude nel migliore dei modi la sua prima stagione nel Comitato Uisp Empoli Valdelsa, dimostrando di avere un organico di grande qualità e le carte in regola per crescere ulteriormente nel corso del prossimo campionato. Al Carlo Castellani di Empoli, i ragazzi di mister Daniele Matarrese si impongono 2-0 contro l'Agraria Ercolani di Roberto Simoncini costruendo il proprio successo nella fase iniziale del match. Passano appena dieci minuti e il Casotti passa in vantaggio: al 10' Giovanni Salvadori trova un destro potente e preciso da fuori area che si spenge nell'angolo basso della porta difesa dal portiere dell'Agraria Simoncini. I certaldesi non hanno neppure il tempo di riorganizzarsi che la squadra di Matarrese colpisce per la seconda volta: al 16', al termine di una splendida azione corale, Francesco Riccioni riceve il cross dalla sinistra di Marshall Peruzzi e deposita in rete. E' il 2-0 che mette subito la gara in salita per Brizzi e compagni. L'Agraria Ercolani deve attendere il secondo tempo per riorganizzarsi e provare a invertire il corso del match ma al 2' del secondo tempo, il portiere del Casotti Vigerelli è bravo a opporsi in uscita sul tentativo ravvicinato di Corsi. Al 20' Moriani deve fare gli straordinari per chiudere sull'attaccante certaldese Paoletti, lanciato a rete. Nel finale, il Casotti è abile a gestire il doppio vantaggio e Vigerelli non corre più rischi. Riccioni potrebbe triplicare su assist dell'ottimo Baronti, ma Simoncini stavolta dice di no. Il risultato non cambia più sino al termine e capitan Maurizio Baronti può ricevere il trofeo tra la festa degli uomini in maglia gialla. Promozione in A2 e Coppa del Circondario: l'impatto del Casotti Calcio nel campionato Uisp Empoli Valdelsa, non poteva avere un esito più felice.

