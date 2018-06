Ospedale gli comunica la morte della madre, ma è un errore

Lo hanno avvertito alle 7.30 di mattina della morte della madre, ma si trattava di un errore. È accaduto all'ospedale fiorentino di Careggi. A raccontare l'assurda storia è il figlio della donna al Corriere Fiorentino. L'uomo aveva portato la madre, 78 anni, in ospedale perché non si sentiva bene. I medici hanno deciso di trattenerla per alcuni esami e l'hanno ricoverata. La mattina il figlio riceve un messaggio in cui lo si informa che la guardia medica passata per il controllo aveva trovato la 78enne morta. L'uomo richiama l'ospedale che confermano il decesso. Sconvolto avverte i parenti e si prepara a recarsi in ospedale, ma arriva una chiamata. È l'ospedale, la 78enne non è morta: si è trattato di un errore uno scambio del numero di letto. A morire, infatti, sarebbe stata la vicina di letto. L'ospedale si è scusato con la famiglia ammettendo il grave errore avvenuto soprattutto perché sulla cartella clinica era stato trascritto male il numero. L’ospedale ha annunciato una revisione delle procedure di notifica dei decessi.

