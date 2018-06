Il Lazzeretto vince la Coppa Uisp, sconfitte Le Cerbaie ai rigori

Succede tutto negli ultimi minuti di gioco tra Lazzeretto e Cerbaie nella finalissima di Coppa Uisp disputata al Carlo Castellani di Empoli. Al 37' del secondo tempo, il difensore delle Cerbaie Fall atterra in area il cerretese Ricciardi. Per il direttore di gara D'Aniello è rigore. Sul dischetto va Campani che spiazza Bagagli e porta in vantaggio il Lazzeretto. Sembra il gol che decide inesorabilmente il match in favore dei ragazzi di mister Maurizio Rizzo ma la sorpresa è dietro l'angolo. Al quinto minuto di recupero, quando capitan Fabbri e soci stanno già pregustando la festa, il capitano delle Cerbaie Andrea Dolfi suona la carica trovando uno strepitoso diagonale che s'insacca nel "sette" alle destra del portiere del Lazzeretto Mattia Lelli. E' il gol dell'1-1 che manda le squadre ai rigori. L'ultima coppa della stagione del calcio a 11 amatoriale Uisp Empoli Valdelsa si deciderà soltanto ai penalties. La sfida tra Lazzeretto e Cerbaie, dopo un primo tempo avaro di emozioni, si accende nella ripresa grazie alla maggiore iniziativa degli uomini di mister Massimo Lucherini. Al 13' del secondo tempo l'azione più bella del match, con Fall che crossa per la testa del n° 10 delle Cerbaie, Alessandro Musella, uno dei migliori in campo. Il trequartista in maglia bianca impatta perfettamente la sfera, ma Lelli è bravissimo a smanacciare sopra la traversa salvando i suoi. Al 22' l'occasione per le Cerbaie è clamorosa ma Tonioni calcia incredibilmente a lato su sontuoso assist di Musella. Al 37' il rigore già descritto, realizzato da Campani, subentrato nella ripresa al posto di Bendo, sembra scrivere la parola fine sul match in favore del Lazzeretto, anche perchè le Cerbaie restano in dieci per l'espulsione di Fall determinata dal fallo commesso su Ricciardi. Poi, capitan Dolfi trova al fotofinish il gol capolavoro che spedisce le squadre ai rigori. Il Lazzeretto, nonostante la vittoria sfumata a una manciata di secondi dal termine, non si perde d'animo rivelandosi infallibile. Per il team di Lucherini segnano Ndoca, Terreni, Perzia e Campani, mentre le Cerbaie falliscono con Picchi, che si fa intercettare il tiro da Lelli, e con Atzori che spedisce a lato. Il trionfo finale è tutto del Lazzeretto di Rizzo che conquista la Coppa Uisp al Castellani, nell'atto conclusivo che sancisce l'epilogo della stagione amatoriale di Calcio a 11. La festa dei ragazzi in maglia rosa scoppia quando capitan Marco Fabbri riceve il trofeo da Fortunato Stanganini, dirigente Uisp. Sui titoli di coda della mattinata del Castellani, l'ultimo riconoscimento va al team Arcogas Doriana che riceve, dalle mani di Roberto Cellai, dirigente responsabile del struttura calcio Uisp Empoli Valdelsa, la Coppa Disciplina che premia la formazione più corretta del campionato.

