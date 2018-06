Il 'personaggio di Castelfiorentino' è Corrado Innocenti

Durante 'Incanti e banchi' la nostra associazione Sei di Castelfiorentino se.. che si occupa di storia e memoria del paese, ha organizzato come tutti gli anni una mostra. In questa occasione il tema erano i personaggi di CASTELFIORENTINO ne abbiamo proposti veramente tantissimi da quelli piu' vecchi come S.VERDIANA , POMPEO NERI , ORAZIO BACCI ecc. a quelli piu' recenti . Personaggi famosi , importanti ma anche personaggi comuni e popolari del paese . A grande sorpresa abbiamo superato i 500 voti a fronte di diverse migliaia di visite della mostra . questi i risultati .

Sei di Castello se.. I castellani hanno votato il personaggio che più li rappresenta , più di 500 voti pubblico di seguito i risultati anche quelli con un solo voto.

84 voti CORRADO INNOCENTI

68 voti LUCIANO BALDI ( lucianino )

43 voti MARIO GILARDETTI

37 Voti Don TIMOTEO

29 voti SILVANO PIOVANELLI

18 voti ROMANELLO CANTINI

17 voti RINA

16 voti ANGELO FIORE

15 voti ROBERTO RAGIONIERI

15 voti DORA

15 voti MATTEO DI STEFANO

14 voti BUSTINI

14 voti NEDO BETTI

13 voti FAUSTO

13 voti FRANCESCO BIANCHI

13 voti Wallis LETTORI

12 voti Duo CANTINI cantastorie

12 voti ELETTO FONTANELLI

12 voti MORI MARCELLO

12 voti DARIA

11 voti PILADE CAMPIGLI

11 voti Dr. TRIPALDI

10 voti MARIO CIONI

10 voti GIOVANNI FREDIANI

10 voti MUGNAINI LIVIO

9 voti CALAMINO

9 voti MSURO MONTANELLI

8 voti CERVELLI ANDREA

8 voti DON GIULIANO NENCIONI

8 voti SANTA VERDIANA

7 voti LUCIA SUCCI

7 voti DR. KASSEM

7 voti TAFI MARIO

7.voti MEMBRINO

6 voti MARIO PUCCI

5 voti MEDICI MARCELLO

5 voti MARESCIALLO NOVELLI

5 voti ERCOLI

5 voti BRUNA SCALU

5 Voti BRAMANDI MASSIMO

4 voti UMBERTO BORSO'

4 voti ROBERTO BASTIANONI

4 voti DAVID BASTIANONI

3 voti SANTINI GIOVANNI

3 voti DR. LENSI

3 voti PALINI

3 voti FABRIZIO BERNI

3 voti MARCONCINI SERGIO

3 voti BACCI ORAZIO

3 voti VITTORIO NICCOLI

3 voti VALLESI

3 voti ERMANNO CETTI ex partigiano

2 voti SUSDI ENNIO

2 voti VERDIANI ALESSANDRO

2 voti CELENTANO

2 voti GLI SCERIFFI

SEGUE TUTTI QUELLI CON UN VOTO

MARINO

ALADINO PUCCIONI

BARNINO BARNINI

BALILLA

LIVIO PUCCIONI

DAVID MICHELI

TEBA

DR.STRICCHI

SPINELLI

TUVERI MANUELE

BONGINI RENATO

PIERO ORLANDINI

CARLUCCI CLAUDIO

FALORNI TITO

RICCARDO NERI

BAFFO santoni giulio

BETTIOL

ROMANO PUCCI

TRICARICO MICHELE

TRICARICO VINCENZO

DR.PAMPALONI

GIANLUCA RAGIONIERI

BUSANNA

VIOLANTI RIGOLETTO

LEO

STEFANO TADDEI

VASCO MARTINI

MASSIMO SIMONCINI

LUIGI GAETA

LEONCINI PAOLO

FONTANELLI MAURO

PERUZZI MARCELLO

ROBERTO MARTINI

STEFANO MATII

MARESCO MARTINI

DIN MASSIMO GABRICCI

CALVETTI

PROFETI ANGELO

ALESSIO FALORNI

DON MARCO VIOLA

ATTAVANTI ATTAVANTI

POMPEO NERI

CENNI

FILIPPI del branca menta

Ha vinto il sondaggio CORRADO INNOCENTI ex giornalaio di Cambiano e dell'ospedale S.Verdiana ,scomparso il 9 settembre del 2013 a 94 anni, grande personaggio nel cuore dei castellani per l'amore e i valori di vita trasmessi come allenatore e dirigente della societa' di calcio di Cambiano alle tante generazioni di ragazzi . Un padre e un nonno di tutti .

Durante la mostra avevo percepito da subito che Corrado avrebbe vinto . Lucianino personaggio popolare di paese si conferma grande personaggio nei cuoiri dei castellani , Mario Gilardetti un grande al pari di Corrado grazie allo sport e i valore che trasmetteva ha educato generazioni di ragazzi . Sorpresa per il quarto posto di Don TIMOTEO davanti a PIOVANELLI non pensavo che i castellani si ricordassero di lui persona umile e semplice mai alle luci della ribalta , sono contento per lui . Poi nella classifica troviamo Piovanelli e non avevo dubbi che fosse nei primi 5 . Una delle sorprese piu' gradite il sesto posto di ROMANELLO CANTINI ( il primo di quelli ancora in vita ) personaggio di grande cultura e persona umile , forse e' proprio questa ultima qualita' che le persone riconoscono nella societa' e ne fanno la grandezza . ANGELO FIORE la new entry il personaggio piu' noto del momento , poi da sottolineare il bel piazzamento di ROBERTO RAGIONIERI da poco scomparso . Su DORA MATTEO DI STEFANO e BETTI NEDO non avevo dubbi . Tanti voti a due ex sindaci come Fontanelli e Frediani premiati per la loro onesta' , io non ho avuto il piacere di conoscere il primo che pero' i piu' anziani mi hanno riferito una persona buona e appunto onesta . Pochi voti ai personaggi che piu' dovrebbero rappresentare castello come S.VERDIANA e Membrino , ma forse le persone non hanno capito che si potevano votare . Poi tante sorprese di personaggi poco noti come ERMANO CETTI EX PARTIGIANO .

