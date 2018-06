Sbalzata dalla moto in Fi-Pi-Li: grave una 20enne. Incidenti e caos

Brutto incidente in Fi-Pi-Li nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, all'altezza dell'uscita di Cascina, in direzione Firenze. Un motociclista, con a bordo un passeggero, non si è accorto della colonna di auto ferme davanti a lui e ha frenato di colpo finendo a terra. Ad avere la peggio è stata la 20enne che era dietro il guidatore: la giovane ha fatto un volo di alcuni metri sbattendo violentemente contro l'asfalto e riportando gravi traumi agli arti e ferite varie.

È stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che l'ha trasportata all'ospedale di Pisa in codice rosso. Il centauro, invece, è finito contro il guard rail, ma le sue confizioni non sarebbero gravi. Sul posto due ambulanze, un'automedica del 118 e la polizia stradale.

Una giornata non facile in Fi-Pi-Li. Alle ore 16, nei pressi del bivio di Gello, si era già verificato un altro incidente, sempre in direzione Firenze che aveva provocato code fino a 5 chilometri. L'incidente delle 17 ha ovviamente complicato la situazione. Nella tarda serata si segnalano ancora code tra Pontedera e Montopoli in Val d'Arno.

Tutte le notizie di Toscana